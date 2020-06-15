سبب رفض دونالد ترامب مشاهدة مباريات كرة القدم الأمريكية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتوقف عن مشاهدة مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، بعد رفع اتحاده الحظر على ركوع اللاعبين أثناء عزف النشيد الوطني.

دونالد ترامب كتب في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قال فيها: “لن أشاهد بعد الآن مبارياتهم”.

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كان قد ألغى قبل أيام، قاعدة منع اللاعبين واللاعبات من الركوع خلال النشيد الوطني، في خطوة تأتي تزامنا مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة.

الاتحاد الأمريكي قال في بيان نشره على موقعه: “صوت مجلس الإدارة على إلغاء القاعدة 604-1 التي كانت تجبر لاعبينا الوقوف باحترام خلال النشيد الوطني”.

وتم إرساء هذه القاعدة في عام 2017، مباشرة بعدما قامت نجمة المنتخب، ميغان رابينو، بالركوع على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية عام 2016، تضامنا مع مواطنها، كولن كوبرنيك، اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية، الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته، لدعوة بلاده لحماية حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي من عنف الشرطة.

الركوع على ركبة أصبح واحدة علامة تضامن رمزية، وعادت إلى الواجهة خلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخرا، في أعقاب حادثة مقتل المواطن من أصل أفريقي، جورج فلويد، في 25 مايو الماضي، على يد شرطي أبيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة، ولم يكترث لمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.