إليكم تفاصيل “حياة” نانسي عجرم

بعدما ترددت معلومات عن تحضيرات تقوم بها النجمة اللبنانية نانسي عجرم لاحياء حفل فني جديد اونلاين، نفت نجمة “بدنا نولع الجو” هذا الخبر. وأكدت في حديث مع الزميل ربيع هنيدي ان لا تحضيرات حالياً لإقامة حفل اونلاين، مشددة في الوقت نفسه عن أن هناك الكثير من الأفكار ولكن ليس هناك من قرار الآن لاحياء حفل فني أونلاين مرة ثانية.

وعن ألبومها الجديد، شددت انها انتهت من معظم الأغنيات ولا زال هناك ثلاث اغنيات ستضع صوتها عليهم في الأستديو. وكشفت لأول مرة عن أسم أغنية واحدة من الألبوم وهي “حياة” من الحان وليد سعد.

ولفتت أن الألبوم يتضمن مفاجآت جميلة وأفكار جديدة ومواضيع مختلفة، حيث اهتمت في كل أغنية بالكلمة والموسيقى هناك الايقاع السريع والكلاسيكي والغربي.

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وعن موعد صدور الألبوم، أشارت نانسي اذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد تطرح أغنية أو أغنية مع كليب بإنتظار الوقت المناسب لطرح الألبوم.

وحول الاخبار التي تم تداولها عن أن الألبوم سيتضمن ديو لها مع النجم سعد لمجرد، قالت “لأ هيدي إشاعة أول مرة بسمعها”.

وعن غناء النجوم العالميين لأغنياتها، عبّرت نانسي عن سعادتها بتأثر النجوم الغربيين بالفن العربي وسعيدة لنفسها ولـ لبنان.

نانسي التي لا زالت تتلقى اصداءً ايجابية حول حفلها المباشر عبر الانترنت، أكدت انها سعيدة جداً بالأصداء والنجاح والفضل يعود الى عدة اشخاص منهم المخرج سمير سرياني والموسيقي باسم رزق ومدير اعمالها جيجي لامارا وغيرهم الجميع بذلوا جهدهم لإنجاح الحفل.