محدث – فنانون يهنئون ملك المغرب بعد نجاح عمليته الجراحية

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية ناجحة في القلب بمصحة القصر الملكي في الرباط.

وجاء في بيان لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ”الإيقاع الأذيني لقلب جلالة الملك محمد السادس، سجل عودة ظهور اضطراب من جديد“ وهو ما استدعى ”إجراء عملية كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط يوم الأحد”.

تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته في 26 فبراير 2018 بباريس ومكنت من إعادة انتظام نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي”.

وبعد انتشار الخبر، هنأ عدد كبير من المشاهير في العالم العربي الملك محمد السادس على نجاح عمليته الجراحية نذكر منهم:

–راغب علامة: “نتقدّم من جلالة ملك المغرب، محمد السادس بالتهاني بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخّراً في الرباط، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يَمنّ عليه بالشّفاء التام، وأن يُلبسَه لباس الصحّة والعافية”.

–محمد رمضان: “حمدلله على سلامة جلالة الملك محمد السادس ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويحفظك لشعبك العظيم ولعائلتك الكريمة”.

–شذى حسون: “الحمد لله على السلامة أطال الله في عمرك سيدي و يبعد عنكم كل شر يا رب ملك المغرب محمد السادس”.

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–سعد لمجرد: “الحمد لله على سلامة سيدي . يارب اشفي صاحب الجلالة واللهم متعه بالصحة والعافية يارب”.

–دنيا بطمة: “الحمدلله على سلامة سيدي اطال الله بعمرك وحفظك من كل شر، اليوم اجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عملية جراحية كللت بالنجاح الف حمد لله عالسلامة “.

–جميلة البدوي: “حفظ الله جلالة الملك، ومَنَّ عليه بالشفاء العاجل، وأدَامَ عليه نعمة الصحة والعافية. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين”.

–وليد توفيق: “اللهم اشفيه بجاه سيدنا محمد الحبيب .. ملك القلوب محمد السادس حفظه الله”.

–أحلام نشرت صورة ملك المغرب في المستشفى وكتبت متمنية السلامة له وقالت “آمين يا رب”.

–اسماء لمنور: أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط . اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما”.

–سلمى رشيد: “الحمد لله على سلامتك ملكنا الغالي حفظكم الله”.