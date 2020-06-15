فرحان العلي يعترف بالفيديوهات الخادشة: لم أقصد نشرها وتداولها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يجد الفنان الباكستاني فرحان العلي مفرًا من الاعتراف بمسؤوليته عن الفيديو الفاضح الذي أثار غضبًا واسعًا بين الكويتيين قبل أيام.

اعتراف العلي المقيم في الكويت، جاء خلال التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة خدش الحياء رغم أنه سبق وبرر فعلته مؤكدا أنه تم تهكير حساباته وفبركة الفيديو.

وذكرت صحف محلية كويتية اليوم أن فرحان العلي اعترف بأنه هو من سجل مقطع الفيديو، إلا أنه برر ذلك بأنه لم يكن يقصد نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مباحث الجرائم الإلكترونية ألقت قبل أيام القبض على الفنان الباكستاني المشهور بتقديم أعمال تلفزيونية ومسرحية في الكويت، لتصويره فيديو يظهر فيه مناطق حساسة من جسده.

وبعدها أمرت النيابة العامة الكويتة، أمس الأحد، بحبس الفنان الباكستاني 21 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المثيرة للجدل.

يذكر أن الواقعة تسببت في هجوم واسع على فرحان؛ إذ طالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق معه وآخرون ناشدوا السلطات بترحيله عن إلى بلاده.

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وسبق واعتذر العلي في مقطع فيديو عن المقطع الخادش للحياء، وبرر فعلته بقوله: "أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكور واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدًا جدًا فديتكم" لكنه عاد واعترف بمسؤوليته عنه في التحقيقات.

ويعد العلي أحد نجوم الوسط الفني في الكويت، وكانت بداياته عبر الكوميديا، ثم شارك في العديد من الأعمال الفنية على المسرح والتلفزيون.

وظهر فرحان العلي للمرة الأولى على شاشة التلفاز عام 2003 من خلال البرنامج الكوميدي "قريقعان" مع الممثل داوود حسين وحسن البلام.

وفي الآونة الأخيرة قرر فرحان الاعتزال لعدم تلقيه عروض عمل، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعملٍ مسرحي مطلع عام 2020.

وفي السايق رجح مصدر امني كويتي أن يتم إبعاد فرحان العلي كعقوبة لفعله الفاضح، ولإرضاء الجماهير الغاضبة وذلك للصالح العام.