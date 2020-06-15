ألفت عمر: بطبق العلاج بالطاقة على ابني.. وفشلت في "تيك توك"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية ألفت عمر، عن مدى تأثير الحجر المنزلي وحظر التجول عليها، بعد استمرارهما لمدة اقتربت من الـ3 أشهر، عقب بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت ألفت في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "في الأول كنت مضايقة، بس بعد كده اكتشفت إني بحب قعدة البيت، وخدت عليها".

وأضافت: "بعد ما فتحت براند المجوهرات، للأسف اتأثرت بفيروس كورونا ومبقاش في حركة بيع نهائي، والموضوع جه بعد ما كنت لسة بحطه في النور وبقول إن في مجوهرات للطاقة وليها فوائد مش مجرد قطع عادية، ولسة بحاول أنشر الموضوع جت كورونا نيمت الدنيا".

وتابعت: "بس إن شاء الله في المستقبل هتبقى الحياة أفضل، والفترة دي ساعدتني إني خدت دورة في العلاج بالطاقة أونلاين، لإني اتعالجت بالطاقة في أمريكا من الغدة الدرقية، وكنت عاوز أعرف ده إزاي بيحصل، واتعلمت فعلًا وبقيت بطبق ده على ابني سليم لو جاله شوية برد بعالجه بالطاقة".

ومن جانب آخر، كشفت عن رأيها في أدوار البطولة للفنانات، قائلة: "أدوار البطلة عادة بيبقى دور سهل ما عدا الفنانة الوحيدة الي بتختار أعمالها صعبة كأدوار بطولة، هي غادة عبد الرازق، دايمًا بتختار دور نفسي مليان خير وشر وكل حاجة وعكسها".

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وأردفت: "لكن باقي الفنانات عادة بتبقى أدوارهم البطلة اللي بتقف قدام البطل، وده بيبقى غالبًا دور سهل".

وأكملت: "مسلسل الاختيار مميز عن باقي الأعمال التاريخية، إن كل الوقائع اللي اتعرضت فيه حضرناها وشوفناها، بعكس باقي الأعمال التاريخية اللي بيبقى غالبا محدش شافها إلا الناس الكبار في السن زي أجدادنا".

وواصلت عمر: "في إجماع على مسلسل الاختيار إنه عمل رائع، وفي منتصف شهر رمضان الماضي أرسلت للمخرج بيتر ميمي، طلبت منه إنه عايزة أشارك في العمل ده ولو بمشهد واحد، وكان عندي أمل إنه يكون في دور نسائي حتى لو بسيط، بس للأسف مكنش فيه إمكانية لده".

وعن رأيها في اتجاه النجوم لـ"تيك توك"، قالت: "أنا عملت في الأول حساب على التطبيق ده وقلت أتسلى، بس اكتشفت عيب فظيع، إني مش عارفة أكون حد تاني غيري، التيك توك عاوز تركيبة معينة مش موجودة فيا".

واستطردت: "أنا عندي تركيبة الممثلين، الطاقة بتاعت التمثيل بطلعها قدام الكاميرا، يمكن لو أنا مش بمثل كنت هلجأ لحاجة زي تيك توك وندخل نتسلى مرة أعمل دور خدامة ومرة أعمل أميرة، تيك توك حسيت إنه مش شخصيتي".

وأضافت الفنانة المصرية: "المشكلة إن تيك توك بيضر الأجيال الجديدة، كله هيبقى مستعد يعمل أي حاجة علشان يتشهر ويدور على الربح من خلال الحركات المستفزة والغريبة، ومش مسألة أخلاق بس ولا عري، لا في شطحات مرعبة ومتضمنيش اللي جاي شكله إيه".