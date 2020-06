شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أطلق على نفسه نجم الراب الأمريكي آيبس كيوب لقب "المسلم الطبيعي"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم 15 يونيو النجم الأمريكي المسلم آيس كيوب بعيد ميلاده فهو من مواليد عام 1969 واسمه الحقيقي أوشيا جاكسون وقد اعتنق الإسلام في أوائل التسعينيات وقد اطلق علي نفسه لقب " المسلم الطبيعي " وسبب هذا اللقب يعود لمقابلة تليفزيونية سئل فيها لماذا أنت مسلم ؟ فقال : " أنا مسلم هذا أمرعادي وطبيعي .. إنه أمر يخصني أنا وربي" ثم قال أنا المسلم الطبيعي .



ايس كيوب اسلم عام 1990

ايس كيوب اسمه الحقيقي هو (أوشيا جاكسون ) من مواليد مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية وهو فنان متعدد المواهب فهو ممثل ومغني راب ومخرج ومنتج أفلام أمريكي، وقد بدأ سيرته الفنية كعضو في مجموعة C.I.A، ثم إنضم إلى N.W.A مع دكتور دري وإيزي إي وغيرهم من مغني الراب ثم ترك آيس كيوب مجموعة N.W.A عام 1989، واستمر في الغناء منفردا وأصدر أول ألبوم له بعد خروجه من N.W.A بعنوان AmeriKKKa's Most Wanted الذي تلته ألبومات عدة، دخل كيوب مجال التمثيل فقام بالتمثيل في عدة أفلام ناجحة مثل سلسلة أفلام Friday .

من أنجح أفلامه : "Straight Outta Compton" و"Boyz n the Hood"، و"Friday"، إضافة إلى أغانيه التي اشتهر بها ومن بينها "It was a good day" و"You can do" و"Check yo self and You".

ويعتبر آيس كيوب مؤسس ما يسمى راب العصابات (أحد أنواع موسيقى الهيب هوب التي تعتمد على إظهار الطابع العنيف لحياة الشباب داخل المدينة)، كما ويعتبر أحد أفضل مغني الراب في العالم وتدور معظم أغانيه حول العنف الذي يُعتقد أنه يمثل انعكاسًا للوضع المحيط به بشكلٍ عام تربعت بعض ألبوماته في صدارة الألبومات الأكثر مبيعًا ومنها: AmeriKKKa’s Most Wanted و Kill at Will و Death Certificate، War & Peace Vol. 1، War & Peace Volume ، I Am the West وLethal Injection..

استسلم آيس كيوب لشغفه تجاه الراب منذ أيام دراسته الثانوية وبدأ بكتابة الأغاني، لينتقل من شابٍ بدأ مسيرته مستندًا إلى حلمه وشغفه ليصل إلى أعلى درجات النجومية ويصبح أحد أكثر الفنانين شهرة بتصدر ألبوماته قوائم الأكثر مبيعًا.

تزوج عام 1992 من كيمبرلي وودريف ورزقا بأربعة أطفال وتبلغ ثروته حوالي 140 مليون دولاروكان العضو الوحيد في فرقة NWA الذي لم يولد في كومبتون وقُتلت شقيقته الكبرى عندما كان في الثانية عشر من العمروأطلق عليه شقيقه لقب آيس كيوب ولديه خط إنتاج ملابس واثنين من الأطفال يغنون الراب ومغني الراب ديل يكون ابن عمه.