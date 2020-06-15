شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني يتهم حمو بيكا بسرقة لحن "رجالة البيت" ويطالب النقابة بالتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أكرم حسني عن استيائه وغضبه الشديد من سرقة لحن أغنيته "بالباقي لبان" وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "رجالة البيت" الذى قدمه رمضان الماضى، وتم عمل أغاني مهرجانات عليها، مطالبا الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين بالتدخل واتخاذ قرارت صارمة.

وكتب أكرم حسني عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"الحقيقة دي مش أول مرة اتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد مايتسكتش عليه .. انا مش ضد اي شكل من الاشكال الفنية طالما بتتقدم في اطار من الاحترام للمهنة و للمجتمع لكن انا ضد كل اشكال التعدي علي حقوق الملكية الفكرية و سرقة مجهود و تعب ناس قعدت كتير اوي تشتغل".

وتابع :"عملت اغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي كات اسمها "بالباقي لبان " من كلماتي و لحن بلال سرور و توزيع كينج .. و اتفاجأت من يومين ان تم سرقة لحن الاغنية و اتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه " هلا و الله " و واحد اسمه " خد فطيرك " .. و دي مش اول اول مرة ابقي عامل اغاني سواء من الحاني او من الحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم و يتسرق اللحن و يتعمل بيه اغاني و دي " سرقة " صريحة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية".

وأضاف :"و عليه بيتم حاليا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللي تحفظ حقي و حق زملائي الملحنين ضد اللي سرقوا الاغنية لوقف المهزلة دي و بتوجه للنقيب المحترم الفنان / هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوي ضد من تعدوا علي اللحن الاصلي للاغنية و باتمني يكون في قرارات صارمة لعدم تكرار ده".

ووضع أكرم حسني أغنيته الأصلية والأغنيتين وأحداهما من غناء حمو بيكا

الاغنية الاصلية :

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الاغنية المسروقة ١ :

الاغنية المسروقة ٢ :

و أختتم كلامه قائلا :"ملحوظة : اكيد في ناس هتقوللي انت ليه بتعمل شير للاغاني المسروقة انت كده بتساهم في انتشارها .. احب اقولكم الاغاني دي كده كده بتنتشر لان ليها جمهورها سواء عملت لها شير او لا".