شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين فى عيد ميلاد محمد صلاح: أحب أفكر المو مين بيصطاد أحسن.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح النجم آسر ياسين نجم منتخب مصر محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الثامن والعشرين الذى يحتفل به اليوم، حيث قارن بين صورته وهو يحمل ابنه وصورة صلاح حاملا سمكة عملاقة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"في عيد ميلاد المو أحب أفكره مين بيصطاد أحسن".



اسر ياسين

و بدأ أيقونة الكرة المصرية مشواره الكروى فى اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ فى نادى المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته لبدء مسيرته، وخاض صلاح أول مباراة له فى الدورى المصرى الممتاز فى 3 مايو 2010.

وفى أبريل عام 2012 أتم بازل السويسرى تعاقده مع صلاح فى الصفقة التى بلغت مليوني يورو، ليبدأ بعدها رحلة التألق فى مشواره الاحترافى.

وفى صيف 2013 تقدمت عدة أندية بعروض للحصول على خدمات النجم المصرى، وكان أبرز تلك العروض من تشيلسى وليفربول، مكالمة واحدة من جوزيه مورينيو، المدير الفنى لتشيلسى حينها، حسمت انتقال صلاح للنادى اللندنى.

وخرج صلاح بعدها على سبيل الإعارة لنادى فيورنتينا الإيطالى، بعدما وجد نفسه أسيرا لمقاعد بدلاء البلوز، قبل أن يتألق ثم يشتريه روما الإيطالى على سبيل الإعارة من تشيلسى، قبل أن يتعاقد معه نهائيا.

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وفى صيف 2017، جاءت المحطة الأبرز في مسيرة صلاح، حيث تعاقد ليفربول الإنجليزى مع الدولى المصرى مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح " يتلألأ فى سماء القارة العجوز.

وحصد النجم المصرى العديد من الجوائز الفردية الكبرى فى أوروبا والعالم، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الاخيرة مع الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيورنتينا الإيطاليين.

ولعل الإنجاز الأبرز على مستوى الأندية لصلاح هو تحقق لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية مع ليفربول، كأول لاعب مصري في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

أما أفضل إنجاز فردي فهو الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية مرتين على التوالى 2017 و2018، كما حصل على الترتيب السادس والخامس في جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لاعب في العالم كل عام خلال عامي 2018 و2019 على الترتيب.

كما أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل 32 هدفا في موسم واحد فى الدورى الإنجليزى 2017-2018، وقد جمع هذا الموسم بين جائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في المسابقة.