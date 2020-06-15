شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد الشرنوبى فى أول صورة لها من شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت راندا رياض، زوجة المطرب محمد الشرنوبى، على أصدقائها وأسرتها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة هى الأولى لها خلال شهر العسل، التى تقضيه حاليًا بعد عقد قرانهما، قبل عدة أيام، وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث اقتصر الاحتفال بالزواج على وجود الأسرتين فقط.

نشرت راندا رياض، صورة لها وهى ترتدى "كاش مايوه"، وتقف على الشاطئ بينما يمسك بيدها زوجها محمد الشرنوبى، الذى تظهر يده فقط فى الصورة، ويأتى هذا بعد يوم واحد، من مشاركة المطرب محمد الشرنوبى، أيضًا، متابعيه وجمهوره بأول صورة له من شهر العسل.

وكان قد نشر الشرنوبى صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وسط حمام السباحة، والتى تعد أول صورة له بعد عقد قرانه أول أمس، بينما شاركت زوجته راندا رياض، ستورى عبر حسابها، من نفس زاوية التصوير ليشاركا الجمهور بعض لحظات شهر العسل الذى يقضيانه فى أحد المنتجعات السياحية.

Advertisements

يشار إلى أن أول تعليق للمطرب محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قال: "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات تم عقد قرانى على زوجتى وحبيبتى راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتى إن شاء الله ويخليكى ليا دايماً".

وأضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دى وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللى العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات فى جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دى تعدى ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

كما حرصت راندا رياض، على نشر مجموعة صور من عقد قرانها عبر حسابها الشخصي، وكتب "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات تم عقد قرانى على زوجى و حبيبى محمد الشرنوبي، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبى ان شاء الله ويخليك دايماً سند و ضهر ليا، بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دى وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللى العالم كله بيواجها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الاسرتين فقط بالكمامات فى جنينة البيت.. إن شاء الله الظروف دى تعدى و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".