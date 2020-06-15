شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يكشف كواليس تصوير أغنية "اللي فات مات": استمرت تقريبا 18 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم خالد سليم عن كواليس تصوير فيديو كليب اغنيته الجديدة "اللي فات مات"، والتي صورها فى لبنان مؤخرا، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه قائلا :"من أكتر التجارب اللي استمتعت بيها جداً هي كواليس تصوير أغنية "اللي فات مات" في لبنان واللي استمرت تقريباً 18 ساعة في أكتر من لوكيشن".



خالد سليم

وتابع :"واللي بيهون أي حاجة صعبة قابلناها هو فريق العمل اللي بشكره جداً واحد واحد على كل تفصيلة اشتغلنا عليها، وكمان بشكر كل الناس اللي بتبعتلي تقولي إنها مبسوطة جداً بالأغنية والفيديو كليب..وطبعا كل الحب لزوجتي اللي دايما جمبي ".

وطرح خالد سليم "اللي فات مات" احتفالا بعيد الفطر، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا وتم تصوير الكليب فى لبنان.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

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وكان النجم خالد سليم وجهه مؤخرا سؤالا لجمهوره عن موضوع أغنيته الجديدة، مشيرا إلى أنه غنى من قبل الكثير من الموضوعات غير المعتادة عن الحب والمشاعر، مثل أغنيته لكل عاشق وطن، وعشنا قد إيه، حيث نشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه "غنيت كتير لحاجات غير الحب والبعد والفراق.. شوفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا على السؤال اللى فى الآخر".