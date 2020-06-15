شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى ترقص وتغنى لـ سعاد حسنى فى شوارع لبنان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة والإعلامية رزان مغربي بشكل يملأه البهجة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، حيث شاركت متابعيها بفيديو لها أثناء رقصها في الشارع حيث ظهرت وهي تغني للنجمة الراحلة سعاد حسني أغنية "الدنيا ربيع"، وشاركت متابعيها السبب في تلك الفرحة بتأكيدها على أنها استمرت في الحجر 21 يوم بالكامل من فترة وما ان تم رفعه لم تشعر بنفسها إلا وهي تقوم بالغناء تلك الأغنية للسندريلا سعاد حسني. على جانب آخر سبق وأضحت رزان عن كواليس برنامج اغلب السقا التي قدمته مؤخراً فى رمضان، حين أكدت على أنها تواجدت فى لبنان بصحبة فريق عمل البرنامج منذ يوم 27 فبراير الماضى، كما أضافت أن الظروف الحالية فى لبنان ودول العالم أجمع أجبرتهم على التوقف طوال 20 يوم. Advertisements

رزان

رزان تغني

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