شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح يدشن قناة على اليوتيوب لأرشفة دوراته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استثمارا للوقت في ظل جائحة كورونا التي أجلت الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي قررت إدارة المهرجان إطلاق بعض المنصات الرقمية علي اليوتيوب وعلي الساوند كلاود لتدعيم الشكل الرقمي للمهرجان.

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان ومؤسسه : كنا مع انطلاق الدورة الخامسة سيكون هناك تدعيم للشكل الالكتروني وكانت الدورة التي تم تأجيلها سيتم خلالها إنطلاق المهرجان بمشروعات رقمية كثيرة منها راديو المهرجان وشكل جديد لمنصة النقد الالكتروني وغيرها من الأفكار التي كانت سيعلن عنها خلال الفعاليات وفي المؤتمر الصحفي لكن جاءت جائحة كورونا وأرجأت كل ذلك .



قناة المهرجان

وأشار الغرباوي : الهدف من هذه القناة أيضا استخدامها فيما بعد للبث الحي والمباشر أثناء فعاليات المهرجان وهو استثمار لجائحة الكورونا واستغلالها بشكل إيجابي علي المستوي المرئي وسيشهد يوم 30 يونيو تدشين القناة أو اكثر من 90 % لفعاليات الدورات الأربعة السابقة .



منصات رقمية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أجل دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام بسبب ما يمر به العالم من أزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد والمهرجان كما هو معروف تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري أما المشرف العام علي ورش المهرجان فهو الفنان محسن منصور ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم.