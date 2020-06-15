شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الشاب علاء عرفة يكشف تفاصيل إصابته و10 أفراد من عائلته بكورونا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب علاء عرفة، عن إصابته و10 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للكشف عن تفاصيل التجربة بعد إصابته وأفراد عائلته بالفيروس التاجى، ولتوضيح بعض المعلومات التى تعرف عليها بخصوص المرض والتى قد تفيد الناس.

وشرح علاء عرفة، خلال مقطع الفيديو بعض المعلومات عن فيروس كورونا المستجد وكيفية الإصابة به عن طريق المنطقة العلوية بالجسم متمثلة فى العين والفم والأنف، حيث يدخل الفيروس من خلال هذه المنافذ إلى الجسم من المريض إلى آخرين، موضحًا بعد تفاصيل تطورات مرض "كوفيد 19" التى تصل إلى حد الالتهابات الرئوية الحادة ما يستدعى تواجد المريض داخل غرفة للرعاية المركزة داخل المستشفى لتلقى الخدمات الطبية اللازمة، لافتًا إلى أن هذا ما حدث مع والده.

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وأوضح الفنان الشاب - الذى شارك فى مسلسل "الاختيار" وجسد شخصية الملازم أول عبد الرازق، وهو أحد الضباط المقربين للشهيد أحمد صابر المنسى فى الصاعقة - أن الأعراض التى ظهرت على أفراد عائلته لم تكن متشابهة، لكنها اختلفت ما بين ارتفاع فى درجة الحرارة والكحة والصداع وفقدان حاسة الشم والتذوق والدوخة وهمدان الجسم، وغيرها الكثير من الأعراض.

وفى تعليقه على الفيديو، قال علاء عرفة، ""تجربتى أنا وعائلتى مع فيروس كورونا Covid19.. أنا الحمد لله كويس وأحسن دلوقتى واحنا حاليًا بنتماثل للشفاء وفى فترة النقاهة بعد الإصابة لمدة أكثر من 21 يوم والحمد لله دلوقتى المسحات والتحاليل كويسة جدًا وفى انتظار خروج باقى عائلتى من الرعاية فى المستشفى بالسلامة إن شاء الله".

وأضاف "الغرض من الفيديو ده التوعية العامة يمكن تفيد أى شخص ولو بمعلومة بسيطة وتكون سبب فى شفاء شخص أو الوقاية من الكورونا.. وللعلم المرض مش عيب والمرض مش بعيد عن أى شخص وده مش المرض الوحيد الموجود فى العالم اللى بيصيب الإنسان.. ياريت ناخد الموضوع بجدية شوية.. أنا حاولت إن الفيديو مايكونش طويل بس معلش".