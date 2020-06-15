شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي ينشر مقطع من مسرحيته "خيبتنا" ساخرا من برامج المقالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد صبحي مقطعا من مسرحيته الأخيرة " خيبتنا " عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك وحقق المقطع نسبة مشاهدة كبيرة حيث يسخر خلاله من بعض البرامج المكررة ومنها برامج الكاميرا الخفية وذلك خلال أحداث المسرحية التي تتغير فيها الولايات المتحدة رأسا علي عقب ويتغير إعلامها ليصبح نموذجا مكررا من الإعلام والبرامج العربية .

مسرحية "خيبتنا " كتبها النجم محمد صبحى عام 2004 وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدورالمسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات الذي يتنبأ بحرب فيروسات بين القوي العظمي في العالم .

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"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".