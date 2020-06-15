بصورة طريفة.. آسر ياسين يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان آسر ياسين على تهنئة محمد صلاح، لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق 15 يونيو من كل عام.

ونشر صورتين في إطار واحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، يظهر في نصفها الأول صلاح على يخت حاملًا سمكة من ذيلها، بينما يرفع آسر في النصف الثاني بنفس الطريقة نجله ليكون رأسه بالأسفل وقدماه بالأعلى.

وكتب آسر في تعليقه على الصورة "في عيد ميلاد المو أحب أفكره مين بيصطاد أحسن.. عيد ميلاد سعيد".

يُذكر أن آسر ياسين شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "بـ100 وش"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وحصل على إشادات الجمهور والنقاد.