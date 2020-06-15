بعد أن وصف لقائه بالسقا وسامي بـ"منتخب العالم".. "كرارة" يرد على بيتر ميمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علق الفنان أمير كرارة، على تهنئة المخرج بيتر ميمي له، بعد تعاقده على تقديم مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021.

كان بيتر كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، تعليقا على صورة جمعت المنتج تامر مرسي بالفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة "مبروك يا أمير يا عالمي وان شاء الله هتكسر الدنيا زي كل سنة وزيادة.. أمير والسقا وسامي منتخب العالم".

وأعاد كرارة نشر ما كتبه بيتر، عبر حسابه على موقع انستجرام، وكتب "حبيبي واخويا وعشرة السنين ومشوار نجاح كبير، ربنا يكرمك وتغزو العالم زي كل سنة يا صاحبي البيتر ميمي ومبروك النجم الكبير كريم عبدالعزيز".

جدير بالذكر أن بيتر ميمي وأمير كرارة تعاونا في أكثر من عمل فني في السينما والتليفزيون، وقدما رمضان المنقضي مسلسل "الاختيار"، الذي يستعد الأول لتقديم جزء ثان منه في رمضان المُقبل.