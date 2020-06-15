فيديو| فنان شارك في "الاختيار" يروي تجربته مع كورونا وإصابة 9 من أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان الشاب علاء عرفة، أحد المشاركين في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "الاختيار"، عن إصابته و9 أفراد من أسرته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في فيدير نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقال علاء إن 10 أفراد من أسرته بينهم هو، أصيبوا بفيروس كورونا، والده وجده وجدته في المستشفى، بينما هو وشقيقه ووالدتهما، وأبناء خالته في المنزل يطبقون شروط العزل الصحي.

وروى تجربته مع اكتشاف الفيروس، والعلاج الذي تناوله الفترة الماضية، معلقا "تجربتي أنا وعائلتي مع ڤيروس كورونا Covid19.. انا الحمد لله كويس وأحسن دلوقتي واحنا حالياً بنتماثل الشفاء، وفي فترة النقاهة بعد الإصابة لمدة أكثر من ٢١ يوم والحمد لله دلوقتي المسحات والتحاليل كويسة جداً، وفي إنتظار خروج باقي عائلتي من الرعاية في المستشفى بالسلامة إن شاء الله".

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وتابع "الغرض من الڤيديو ده التوعية العامة يمكن تفيد اي شخص ولو بمعلومة بسيطة وتكون سبب في شفاء شخص او الوقاية من الكورونا. وللعلم المرض مش عيب والمرض مش بعيد عن أي شخص وده مش المرض الوحيد الموجود في العالم اللي بيصيب الإنسان"..

وشدد علاء على أهمية أن يتعامل الجميع مع الموضوع بجدية.

علاء عرفة قدم شخصية الملازم أول محمد عبدالرازق، في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.