علي ربيع يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان علي ربيع، على تهنئة محمد صلاح، لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده، الذي يوافق 15 يونيو من كل عام.

ونشر ربيع عبر حسابه على موقع "انستجرام"، صورة تجمعه بصلاح وظهر فيها الفنان محمد أنور، وأرفق التعليق التالي معها "كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة، يا أحسن لعيب في العالم، وان شاء الله هداف الدوري السنة دي بأمر الله".

جدير بالذكر أن محمد صلاح دائما ما يكشف عن إعجابه بأعمال علي ربيع، ويحرص على نشر صور أو مقاطع فيديو منها، أثناء مشاهدته لمسلسلات ربيع وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "انستجرام".