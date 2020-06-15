بينهم محمد رمضان ولمجرد.. نجوم الفن يدعون لملك المغرب بعد إجرائه عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من نجوم الفن، على الدعاء للملك محمد السادس، ملك دولة المغرب، بالشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية، استدعت نقله لأحد المستشفيات، وإجراء تدخل جراحي في القلب.

أسما لمنور

نشرت الفنانة أسما لمنور، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة للملك، معلقة "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم الأحد 14 يونيو 2020، عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط" .

وتابعت "اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان على "انستجرام"، صورة قديمة جمعته بالملك، معلقًا "الحمد لله على سلامة جلالة الملك محمد السادس، ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويحفظك لشعبك العظيم ولعائلتك الكريمة".

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سعد لمجرد

وكتب الفنان المغربي سعد لمجرد عبر "انستجرام": "الحمد لله على سلامة سيدي. يارب اشفي صاحب الجلالة واللهم متعه بالصحة والعافية يارب".

سلمى رشيد

كما علقت الفنانة سلمى رشيد عبر "انستجرام": "الحمد لله على سلامتك ملكنا الغالي.. حفظكم الله".

شذى حسون

وتمنت الفنانة شذى حسون الشفاء للملك، ونشرت صورة جمعتها به عبر انستجرام، معلقة "الحمد لله على السلامة أطال الله في عمرك سيدي ويبعد عنكم كل شر".