ابنة زبيدة ثروت تحيي ذكرى ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أحيت قسمت فرحات، ابنة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ذكرى عيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك". ونشرت قسمت لوحة مرسومة لوجه والدتها، في مرحلة الشباب، معلقة "ذكرى ميلاد أمي الـ٨٠... الله يرحمك يا أمي ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنة". زبيدة ثروت عُرفت بلقب صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، وقفت أمام نجوم كبار كبطلة لأفلامهم، بينهم: عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، رشدي أباظة، يحيى شاهين، أحمد رمزي.

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