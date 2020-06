"عندما قابلنا ملكة الأردن".. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت روضة، حفيدة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي صورة تجمعها بجدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

وروت في تعليقها على الصورة موقف كانت شاهدة عليه، عندما كانت بصحبة جدتها "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين، وقابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفة، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك: I’m one of your biggest fans".

وتابعت "وبعدين نزلت على ركبتها ليا وقالتلي you should be very proud of your grandmother ، مش سهل ان الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل اني ماكونش فخورة بيكي، وانك تكوني قدوتي، قومي واجمدي و ارجعي لان لسه في كتيييييييييييير نفسي اتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان انا قلتها قبل كده، وبقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين"،

واختتمت يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا إللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء".

جدير بالذكر أن رجاء الجداوي مازالت تتواجد في غرفة الرعاية المركزة، في مستشفى العزل بالإسماعيلية لتلقي علاج فيروس كورونا المستجد.