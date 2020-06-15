تراند اليوم : قبل حذفها.. ننشر صور لينا الفيشاوي الجريئة التي نشرها صديقها



تسببت الفتاة المثيرة للجدل لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد فاروق الفيشاوي، في موجة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صديقها المصور الفوتوغرافي جلسة تصوير جريئة لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت لينا الفيشاوى، بإطلالة مثيرة ارتدت فيها فستان أسود قصير، حيث خضعت لجلسة التصوير على كرسى "فوتيه" في أوضاع مثيرة، لكن بعد الانتقادات الواسعة التى أثارتها هذه الصور، اضطرت لينا للاستغناء عن نشرها عبر صفحتها، وبدوره حذف المصور الفوتوغرافى مجموعة الصور من صفحته الشخصية أيضًا التى اعتاد عرض أعماله عليها

ولينا الفيشاوي تعد – حسب القانون- طفلة لم تكمل عامها الـ16، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تنشر فيها لينا صورًا جريئة لها، فقد سبق ونشرت صورة ظهرت فيها بدون ملابس بالجزء العلوى، وهذا فى الوقت الذى تسيطر فيه قضايا النفقة على علاقتهما، حيث تعيش لينا الفيشاوى مع والدتها هند الحناوى فى بريطانيا.

ولدت لينا الفيشاوى فى 22 أكتوبر عام 2004، ورفض أحمد الفيشاوى فى البداية الاعتراف بابنته، مما دفع والدتها لإثبات نسبها فى المحكمة، والمرة الأولى التى قابلت فيها لينا والدها "أحمد الفيشاوى" كانت فى عمر الثالثة.

وبين لينا وأبيها قضايا في المحاكم بسبب عدم النفقة عليها، حيث تدرس في مدارس أجنبية تبلغ مصاريفها 17 ألف جنيه إسترليني في العام.









