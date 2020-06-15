تراند اليوم : بعد إنكاره.. فرحان العلي يعترف بتصوير الفيديو الخادش للحياء

اعترف الممثل الباكستاني فرحان العلي، المقيم في الكويت، خلال التحقيق معه، بمسؤليته عن تصوير الفيديو الخادش للحياء، والذي أثار موجة غضب عارمة في الكويت وأدى إلى القبض عليه وحبسه.
ووفقاً لصحيفة الراي الكويتية، فإن فرحان العلي، اعترف بأنه هو من سجل مقطع الفيديو، إلا أنه برر ذلك بأنه لم يكن يقصد نشره وتداوله.
يذكر أن الواقعة تسببت في هجوم واسع على فرحان، وطالب بعض النشطاء الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق معه، فيما ناشد آخرون السلطات ترحيله إلى بلاده، معتبرين ما فعله مخالفا لمبادئ وتقاليد الشعب الكويتي.
وكان فرحان اعتذر في البداية عن المقطع قائلا: "أنا آسف حقكم علي.. أنا آسف حسابي كان مهكر واحد دخل بحسابي وأنا آسف جدا جدا فديتكم".
يذكر أن النيابة العامة الكويتة قد أمرت أمس الأحد، بحبس الفنان الباكستاني 21 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الفيديو الفاضح.