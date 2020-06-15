الخميس.. عرض المغفلة على موقع وزارة الثقافة

ينطلق العرض المسرحي الغنائي "المغفلة" يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وذلك تحت رعاية الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، وذلك ضمن مبادرة "اضحك _ فكر _اعرف ".

يشار إلي ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها

فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحيتها و نصوص مسرحية للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ،تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة.

Advertisements

يذكر أن عرض " المغفلة" عن قصة تحمل نفس الاسم لأنطون تشيكوف ، فكرة سامح بسيوني ، سامح عثمان ، و من بطولة إيهاب فهمي، نورهان أبو سريع، محمد دياب، أشرف فؤاد، محمد إبراهيم، نورهان حافظ، ألحان و أشعار محمد مصطفى ، ديكور و أزياء سماح مصطفى ، من إخراج سامح بسيوني.