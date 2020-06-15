في عيد ميلاد العالمي محمد صلاح.. العرض الأول لفيلم "صورة في مراية" على الإنترنت

بمناسبة عيد ميلاد لاعب الكرة العالمي محمد صلاح، الذي يتزامن مع عودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى، قررت مبادرة ستاند باي عرض "صورة في مراية"، أول دراما وثائقية عن العالمي محمد صلاح، للمرة الأولى، على منصاتها على السوشيال ميديا على فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام، فاز الفيلم بجائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين، وعرض في سينما الحرية في بانوراما مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير السادس، كما تم تكريم صناعة في الأكاديمية البحرية بشيراتون بعد عرض في فعاليات ندوة كبرى ضمن النشاط السينمائي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51 شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا فيه لدرجة طلبهم عرض الفيلم مرة أخرى عقب الندوة التي أدارتها الإعلامية نهال علام، التي ناقشت فريق الفيلم عن تفاصيل إنتاجه، الممثلون أحمد مجدي ومروان خالد ومحمد فوزي، تصوير مدرونا تيتو وبيرو هيرو، سيناريو أحمد حمدي، إخراج أحمد عبدالعليم قاسم.
كما تطلق المبادرة، للمرة الأولى، أغنية فيلم "صورة في مراية"، غناء وألحان وتوزيع ياسر فاروق، أشعار أحمد قدري، تقول:
صورة في المراية توصل لآخر الكون تحكي رحلة وحكاية وتعيش خيال مجنون
تفتح مجال وتعافر وفي كل سكة تسافر ترسم مشوار حياتك حسب النجاح ما يكون
ارسم صورة في مراية تحضن قلبك وروحك واصنع فكرة وبداية تطلع سلم طموحك
شفلك قدوة وصديق ياخدك فوق الطريق اعشق بكرة الجريء تقدر تهزم جروحك
كل الأحلام ف ايدك طول ما انت أمين عليها قدم للناس جديدك هاتحقق خطوة فيها
صوتك بالحب نادي ارفض خوفك وعدي دي الارض دي ولادة وفي كل يوم بتدي
مبادرة "ستاند باي" هي مبادرة شبابية تهدف لإنتاج مواد سمعية بصرية وفقًا لأسس مهنية وأخلاقية من خلال إبداعات شبابية لطلبة وخريجي كليات الإعلام في جامعات عدة تم تأسيسها أغسطس 2017 وكشف المخرج أحمد عبدالعليم قاسم عن استمرار المبادرة في انتهاء ستاندباي أخيرًا من فيلم "بان يمين"، بطولة مروان خالد ومونتاج مونيكا وحيد عن مفارقات في وقت الحظر واستمرار المبادرةفي إنتاج برامج أون لاين على منصاتها وهي (سبوت – حلمك بين ايديك – خد لفة – سينيمديا - نشرة أخبار ستاندباي - يوميات في زمن الحظر – هزار وجد – فضلًا عن برنامج سينمائي لم يتحدد اسمه النهائي بعد) من مبدعيها منار عادل وشيماء خليل ونهي مختار ووفاء عامر وندى محمود وشيماء سعد وإلهام شاهر وسالي نور الدين وسارة علي ونوال محمود ونرمين أشرف ومريم مجدي وأوليفيا إبراهيم وإسراء سعيد وكريم وحيد ومنار احمد وسارة عبد الباسط وإبراهيم نصر وهند خالد ومصطفى طلبة ونورهان عامر ورنا محمد وشدي رضا وشروق نصير،
واختص الشاعر أحمد قدري المبادرة بهذه الكلمات المعبرة:
ستاند باي وأنا مستعد والخطوة وياها تحدي في أي حاجة فريقنا يسد لو حتى عاالصعب يعدي
ستاند باي فكر وإعلام وبجهد بيحقق أحلام ستاند باي دفعة لقدام وعمره أبدًا ما يهدي
ستاند باي فكر وإخلاص مونتاج وميديا وتغطية دايما بيحلم ويا الناس ويعيش معاهم حرية
ستاند باي خطوة بخطوة وهدفه عمره ما كان ثروة ستاند باي أفكار حلوة فعال بكل الوطنية
ستاند باي علشان خدمات توصل بكل احترافية اخدنا خبرة من الصدمات وبقينا مليون في المية
ستاند باي لاجل بلدنا ومعاها ظابطين مواعيدنا ستاند باي ايدكو في ايدينا ننتج بكل الجدية
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