بسمة بوسيل تتحدث عن الغيرة وتغلق خاصية التعليقات! فما القصّة؟

اقتبست النجمة المغربية بسمة بوسيل مقولة وليم شكسبير الشهيرة التي تقول " المرأة العاقلة لا تغار"، لأن الغيرة تعني الاعتراف بوجود امرأة أجمل وأفضل منها، وأغلقت بسمة خاصية التعليقات على صورة لها من عطلتها الصيفية، نشرتها مع حكمتها الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام.

بسمة وضعت مقولة وليم شكسبير الشهيرة المرأة العاقلة لا تغار قيل له ولماذا؟ قال: لأن الغيرة إعتراف بأن هناك امرأة أجمل منها، وعلقت عليها بتوجيه نصيحة لمتابعيها بالاستمتاع بحياتهم في إشارة لصورتها وهي متألقة في عطلتها الصيفية، وعلى غير العادة أغلقت بسمة خاصية التعليق أمام جمهورها، ويبدو أنها خشيت من اتهامها بالغرور، أو أن تطولها ظاهرة التنمر التي اجتاحت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

بوست بسمة بوسيل

يذكر أن المطرب تامر حسني احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة المعتزلة بسمة، وقام بتصميم مقطع فيديو يضم عدة صور لها على أنغام أغنيته الشهيرة "كل سنة وانت طيب"، ووجه لها رسالة رومانسية باسمه واسم أبنائه منها.

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تامر نشر مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع إنستقرام، وعلق عليه قائلا: كل سنة وأنتٍ أغلى إنسانة في حياتي، كل سنة وأنتٍ حبيبتي، كل سنة وأنت أجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولأولادنا اللهم آمين.

وعلى الفور ردت بسمة بوسيل على تهنئة زوجها قائلة: و يخليكوا و يحفظكوا ليا يا حبيبي ، بحبك يا روحي و يا احن و اطيب قلب.

وجاء التعليق الثاني من صديقتهما المقربة حلا شيحا التي تمنت لها عيد ميلاد سعيد وقالت: احلي عيد ميلاد لاحلي بسمة.