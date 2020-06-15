إعلامي سعودي يفقد ابنته الوحيدة بحادثة غرق!

توفيت ابنة الإعلامي السعودي محمد الخضير سيلين بعد تعرضها لحادث مأساوي، حيث سقطت في مسبح للمياه وغرقت فيه، وكانت تعاني خلال الأيام الماضي من غيبوبة، وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم سيلين محمد الخضير بشكل كبير، اذ خطفت الطفلة قلوب ملايين المتابعين في السعودية والعالم العربي على "تويتر".

وأقيمت صلاة الغائب على الطفلة، في الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأحد في 14 مايو/حزيران.

وكانت الطفلة سيلين قد تعرضت للغرق قبل أيام وتم نقلها، في حالة حرجة بقسم العناية المركزة.

وكان محمد كتبت عبر حسابة على "تويتر" منذ قليل: "شكراً لكل من عزاء ودعاء ووقف معنا من بدايه حادثه #سيلين_محمدالخضير الحمدلله على كل حال صبراً جميل والله المستعان اللهم انها وحيدتنا فعوضنا خيرا ، نصبر وبإذن الله شفيعه لنا يوم نلقاه الله يجعمنا فيها في عليين الملاك الحنون العطوف ذهبت وكل الناس تعرفها تركت اثر ورحلت".

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وكانت سيلين ابنة الثلاثة أعوام توفيت مساء يوم الجمعة، وقد أحدثت وفاتها صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نعوها وأبدوا حزنهم الشديد على رحيلها.

وكان محمد الخضير قد شارك عدد من المنشورات عبر حسابه في "سناب شات" تحدث فيها عن حالة ابنته سيلين قبل وفاتها.

من هو محمد الخضير؟



ولد محمد الخضير في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض وهو أحد أعلام الوسط الإعلامي يعمل في نقابة الصحفيين السعوديين في المملكة العربية السعودية يعد من الشخصيات المهمة صاحب اهتمام كبير في الأعمال، حيث يعتبر صاحب رسالة في تحقيق الرؤية والمصداقية الإعلامية التي تعد المجال المهني له ويعد محمد الخضير صوت للحقيقة الإعلامية شغل العديد من المناصب أهمها كان منصب عضو رئيسي في مجال الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى أنه أحد الشخصيات التي يتم دعوتهم لحضور المؤتمرات الإعلامية التي يتم عقدها في المملكة العربية السعودية ويعد من أفراد الوسط الإعلامي التي يحظى باهتمام كبير من قبل المتابعين له عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

الإعلامي السعودي محمد الخضير