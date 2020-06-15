والدة الفنانة ليلى السلمان في ذمة الله

فُجعت الفنانة السعودية ليلى السلمان بوفاة والدتها، وكتبت على حالتها الخاصة بالواتساب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. إلى رحمة الله تعالى (والدتي).. إنا لله وإنا إليه راجعون". أسرة "الجميلة" تتقدم بأحرّ التعازي إلى الفنانة ليلى السلمان، ونطلب من الله أن يلهمها وأهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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