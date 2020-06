كيلي كلاركسون تطلب الطلاق.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والمغنية الأمريكية الشهيرة كيلي كلاركسون الإنفصال عن زوجها، براندون بلاكستوك، وذلك بعد مضي 7 أعوام على زواجهما رسميا، وما يقرب من 10 أعوام على إرتباطهم.

صحيفة الديلي ميل البريطانية قالت إن كيلي تقدمت رسميا بطلب الطلاق عبر أحد محاكم لوس أنجلوس في الرابع من يونيو الجاري، مع وضعها لشروط المشاركة في رعاية أطفالها، وحفاظها على ثروتها التي تقدر بـ 45 مليون دولار.

وكانت بداية العلاقة بين كيلي وزوجها في عام 2011، حين بدأ الثنائي في المواعدة، ونتج عن زواجهما إنجاب طفلين، مع العلم بأن براندون يمتلك طفلين من زوجته السابقة ميليسا أشورث.

وكانت النجمة العالمية وزوجها قد قضيا فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، معًا في بيتهما في مونتانا حيث سجلت كيلي برنامجها التلفزيوني اليومي لكن يبدو أن الثنائي أكتشف وجود أختلافات بينهما بعد أن قضيا وقتا طويلا معا، وفقا لشبكة cnn.

في الوثائق، المقدمة في 4 يونيو، كلاركسون ، الذي قدم باسم كيلي بلاكستوك، تطلب المغنية حضانة قانونية وجسدية مشتركة للأطفال، كما تكشف وثائق المحكمة إن الزوجين كان لديهما اتفاق قبل الزواج.

و يبدو أن النجمة العالمية كيلي كلاركسون عاشت فترة صعبة جدا في حياتها و ذلك بعد أن توقعت أن ابنها ولد أصم وهو ما أكده موقع ” اوليان تايمز” ، فقد اشارت مغنية ” I Dare You ” أن ابنها رمينجتون البالغ من العمر 4 سنوات كان يعاني من مشاكل في السمع والكلام ، والتي نتجت عن تراكم شمع الأذن ، و هو ما جعلها تشعر وكأنه طفل اصم .

والجدير بالذكر أن كيلي كلاركسون بدأت مسيرتها الفنية عام 2002 ، واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم وأشهرنجوم الغناء في العالم ، ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها كلاركسون “ piece by piece ” و “ since u been gone ” و “ underneath the tree “ و “ catch my breath ” ، و غيرهم.