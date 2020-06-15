ماذا قال نجل الفنان اليمني حسن علوان المشهور بالشيخ " طفاح " عن وفاة والده؟

الإثنين 15 يونيو 2020

توفي الفنان اليمني حسن علوان بعد إصابته بوباء فيروس كورونا في مستشفى جبلة في مدينة إب للعلاج حتى وافته المنية.



مصادر طبية أفادت أن الفنان حسن علوان والمعروف الشيخ طفاح توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال نجل الفنان علوان "الوالد أصيب بجلطة، وكان قد أجريت له عملية قلب سابقة قبل أربعة أشهر".

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وتحفل مسيرة حسن علوان بمشاركة غزيرة من الأعمال الفنية، وقد عمل كممثل ومخرج في فرقة المسرح الوطني في صنعاء وشارك في العديد من الفعاليات محلياً وعربيا، ودخل مجال الفن قبل التمثيل، كما كان له أغنية باللهجة التهامية (عطاء ورب وكريم) والتي لاقت رواجاً كبيراً في ذلك الوقت (أيام التسعينات).

ثم كانت بدية ظهوره في المسرح كممثل في مسرح فرقة الهواء في الحديدة عام 1977 انتقل لفرقة المسرح في صنعاء عام 1980م، وقام ببطولات في مسرحيات محلية يمنية عديدة، وشارك في المسلسل اليمني (المهر)الذائع الصيت في اليمن، وجد تهميشا كثيرا شأنه شأن معظم الفنانين اليمنيين، له ألبوم غنائي (بحار).

يُعد الحدث الفني الأهم في حياته فهو شخصية الشيخ طفاح في مسلسل همي همك الذي عرض على قناة السعيدة في رمضان وعلى مدى خمسة مواسم، حيث أكسبه شهرة وتعرف عليه الجمهور أكثر عبر هذه الشخصية.