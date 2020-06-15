أكرم حسني يتقدم بشكوى ضد حمو بيكا ويتهمه بالسرقة

متابعة بتجــــــــــرد: أكد الفنان أكرم حسني في تصريحات صحفية له أنه بصدد تقديم شكوى في نقابة المهن الموسيقية وبلاغ للنائب العام ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد أن سطا الأخير على لحن أغنية “بالباقي لبان” التي قدمها أكرم بمشاركة أحمد فهمي ضمن مسلسل “رجالة البيت” الذي عرض رمضان الماضي.

وقال حسني، إنه ضد كل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وأنها ليست أول مرة يحدث معه هذا الأمر، لكنه هذه المرة لن يسكت على التعدي على حقوقه الفكرية وسوف يتخذ الإجراءات القانونية.

وكان حسني قد كشف أمر سرقة اللحن خلال تدوين نشرها على حسابه بتويتر قال فيها: “الحقيقة دي مش أول مرة أتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد مايتسكتش عليه، أنا مش ضد أي شكل من الأشكال الفنية طالما بتتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع، لكن أنا ضد كل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة مجهود وتعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل”.

وتابع: “عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها (بالباقي لبان) من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع كينج وتفاجأت من يومين أنه تم سرقة لحن الأغنية واتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه (هلا والله) وواحد اسمه (خد فطيرك)”.