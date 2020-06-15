مي عمر توجه رسالة حاسمة لهؤلاء

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة مي عمر على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها ظهرت فيها وهي تعطي ظهرها للكاميرا، معلقة عليها بقولها: “تجاهل هؤلاء الذين يتحدثون عليك من ظهرك، فهذا هو المكان الذي ينتمون إليه، خلف ظهرك”، لتضيف هاشتاغ “مقصودة”، لتؤكد على أن الرسالة تخص بعض الأشخاص.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها مؤكدين أن الرسالة لو طبقها كل إنسان لارتاح العالم كله.

يذكر أن مي عمر كانت قد أعلنت خوضها البطولة المطلقة لأول مرة في مسلسل درامي بعنوان “لؤلؤ”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي لايت وينتمي لنوعية الـ45 حلقة، وذلك بعد أن نجحت مي في تقديم الرومانسي من خلال شخصية “ليل” في “الفتوة” مع ياسر جلال، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في المسلسل أول شهر آب (أغسطس) المقبل، بعد الانتهاء من ترشيح وتعاقدات الأبطال الذين يشاركونها في بطولة المسلسل، والانتهاء من أزمة فيروس كورونا، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام.

يشار إلى أن مي عمر حققت نجاحا جماهيريا الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية “ليل” التي قدمتها في مسلسل “الفتوة”، للنجم ياسر جلال وظهورها بشكل مختلف وأداء متميز في المسلسل، وتدور أحداث العمل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسؤولية الأهالي.