هل قلّدت لانا ديل راي فيفي عبده في هذه الصورة؟

متابعة بتجــــــــــرد: إستغرب ناشطون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر الفنانة المصرية فيفي عبده لصورةٍ لها مع صورةٍ أخرى مشابهة للمغنية وكاتبة الأغنيات الأميركية لانا ديل راي. وظهرت كلّ من لانا ديل راي وفيفي عبده في اللقطتين وهما تدخنان السجائر بطريقة مُشابهة لفتت الأنظار. ولم يستطع روّاد الإنترنت حسم الأمر ما إذا كانت فيفي عبده قد اتّهمت لانا ديل راي بتقليدها بطريقة غير مباشرة ام لا، بخاصةٍ أن النجمة المصرية لم تُرفق الصورة بأي تعليق.

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