حالة رجاء الجداوي الصحية.. أنباء حزينة والإحباط يصيب المعالجين

تستكمل الفنانة رجاء الجداوي بروتوكول علاجها من فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، ولم تعد بعد لمنزلها، بعد أن أظهرت المسحات الثانية لها بعد حقنها ببلازما المتعافين استمرار إصابتها بالفيروس، مما تسبب في إحباط الفريق المعالج.

وقال مصدر مقرب من أسرتها، إن الفنانة رجاء الجداوى ما زالت موجودة في المستشفى بالإسماعيلية، وما تردد عن تحسن وضعها الصحي ليس حقيقيا، إذ جاءت نتيجة المسحات التي تم تحليلها بعد حقنها ببلازما المتعافين إيجابية وأن فيروس كورونا لم يغادر جسدها.

وأضاف المصدر أن رجاء الجداوي في غرفة الرعاية المركزة و تعاني ضيقا شديدا في التنفس و حالتها لم يطرأ عليها تحسن منذ أسبوع.

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و ختتم المصدر حديثه بأن الفريق الطبي المشرف على علاج رجاء الجداوي أصابه الإحباط بعد نتيجة المسحات الأخيرة، إذ كان يعلق أملا كبيرا على استجابتها لبلازما المتعافين.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في 24 مايو الماضي، مما استدعى نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة،

ولدت رجاء الجداوي في 1938، وبدأت حياتها عارضة أزياء، ثم انتقلت لعالم التمثيل ومن أبرز أعمالها الفنية دعاء الكروان، بوبوس، معسكر البنات، حدوتة مصرية، وكان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي أخر أعمالها الفنية.