زوج داليا البحيري مُصاب بكورونا، ماذا عنها وعن اولادها؟

Jun 15, 2020 أعلنت الممثلة داليا البحيري عن إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا. وكشفت داليا الخبر عبر حسابها على فايسبوك، مؤكدة انها أجرت الفحوصات اللازمة هي والاولاد والعاملات في المنزل لأنهم جميعاً خالطوا “سامي” على ان يعلموا بنتيجة الفحوصات غداً. آخر أعمال داليا البحيري مسلسل “فلانتينو” بطولة النجم عادل امام وعرض في رمضان 2020.







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