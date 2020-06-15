لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة "جدا"! (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي "لينا"، من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت لينا مُرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، مع اتخاذ وضعيات وصفها الجمهور بالـ"جريئة جدًا"، مما عرضها لهجوم حاد بسبب نشر تلك اللقطات.

دافع البعض عن لينا واعتبر أن صورها تمثل حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل بها، خاصة أنها تعيش في مجتمع غربي، لا يعتبر ما تفعله خارجا عن المألوف.

في المقابل رأى آخرون أن لينا تعيش ظروفا استثنائية ولهذا تقوم ببعض التصرفات التي تثير الجدل أحيانا، حيث يبدو أن الأحداث الأخيرة قد أثرت بشكل واضح على شخصيتها وتصرفاتها، مشيرين إلى أن والدها أحمد الفيشاوي قد أنكر نسبها في البداية، كما أنها عاشت بعيدة عنه وسط مشاكل عائلية معقدة، بالإضافة لعدم تكفل والدها بمصاريف رعايتها ولا تربيتها، الأمر الذي أثر على حياتها.

أما بعض المعلقين فقد قالوا إن لينا لم تتعد الخطوط الحمراء التي سبق وأن تخطتها زوجة الفيشاوي ندى كامل، بملابسها الجريئة وتصرفاتها الغريبة مع زوجها أمام الكاميرا.

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من ناحيتها لم تعلق لينا على الصور، وقررت التزام الصمت تماما.

يذكر أن أحمد الفيشاوي هو ابن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من زوجته الفنانة سمية الألفي، وشكلت حياته الخاصة مادة دسمة لوسائل الإعلام، أشهرها قضية زواجه العرفي من هند الحناوي، والضجة الإعلامية الكبرى التي تلتها قضية نسب ابنته لينا، لتمر القضية بالعديد من التفاصيل أهمها تصريحاته في برنامج البيت بيتك مع الإعلامي محمود سعد، وانتهت بحكم قضائي من المحكمة لصالح السيدة هند الحناوي بإثبات الزواج العرفي وأُبوة الطفلة لينا لأبيها أحمد الفيشاوي، وقد اعترف الفيشاوي بابنته "لينا" بعد أن حسم القضاء أمر القضية.

وتزوج الفيشاوي الصغير كما يطلق عليه 4 مرات أخرى بعد هند الحناوي، حيث ارتبط بوسام عاطف لكن زواجهما لم يستمر أكثر من 40 يوماً، وتزوج لاحقا من الألمانية دنيس ولمان التي تعرف عليها خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا والتي ادعت مؤخرًا أنها لديها ابن منه، ثم تزوج من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس، لكن الزواج لم يدم طويلا ليعلن أحمد الفيشاوي انفصاله، ليتزوج بعدها للمرة الرابعة من المصرية ندى كامل.

ففي يوليو 2018، تزوج الفيشاوي من ندى التي ظهر معها أكثر من مرة في مناسبات عامة على السجادة الحمراء، وأثارا الجدل سويًا، بقبلاتهما أمام الكاميرا والجمهور، ويعتبر هذا الزواج من أكثر العلاقات التي أثارت جدلًا في حياة الفيشاوي الصغير.