أحمد عز يخسر أمام زينة مجدداً بعد فوزه في قضية شقيقتها

بعد أن كسب الفنان أحمد عز قضية اعتداء شقيقة زينة عليه وحصوله على حكم بحبسها ستة أشهر، عادت زينة لتربح جولة جديدة من جولات الصراع الدائر بينهما منذ إنجابها لطفليه التوأم، اللذين قارب عمرهما على ثمانية أعوام.

وخسر أحمد عز الدعوى التي أقامها بالإشراف على تعليم نجليه بعد أن طالبته زينة بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني في العام الواحد مصاريف دراسية، فقام برفع دعوى لتخفيض المبلغ وعندما خسرها أقام دعوى للمطالبة بالإشراف على تعليمهما لترفض محكمة الأسرة طلبه ويظل الإشراف التعليمي في يد زينة، ويكون عز مطالباً بسداد المصروفات الدراسية كل عام؛ كما قضت المحكمة، وإلا سيكون مصيره الحبس.

قد يهمك ايضاً:

المحكمة تحكم لزينة ضد أحمد عز في جديد قضية التوأم

معتصم النهار يؤكّد أن "هجمة مرتدة" مع أحمد عز أول أعماله في مصر