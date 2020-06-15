أحلام تتغزل بزوجها بصورة من طفولته

تغزلت النجمة الإماراتية أحلام بزوجها القطري مبارك الهاجري، خلال تعليقها على صورة نشرها من مرحلة طفولته، باللونين الأسود والأبيض.

وقالت الفنانة الخليجية في تغريدتها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "عمري هالوجه يا بختي وحظي ونصيني احمد الله واشكره طول عمري على هالنعمه نعمه مبارك الهاجري حبيبي وصديقي وابو عيالي ونور عيوني اللي اشوف بها الله لا يحرمني منك ويخليك تاج على راسي طول عمري".

عمري هالوجه يا بختي وحظي ونصيني احمد الله واشكره طول عمري على هالنعمه نعمه #مبارك_الهاجري حبيبي وصديقي وابو عيالي ونور عيوني اللي اشوف بها الله لا يحرمني منك ويخليك تاج على راسي طول عمري.

وفي نشاط آخر على موقع التدوينات القصيرة، حرصت أحلام الشامسي على تهنئة نظيرتها المصرية أمال ماهر، بنجاح حفلها الغنائي الذي أحيته عبر البث المباشر.

وقالت: "صوت عظيم كعظمه مصر العظيمة آمال ماهر شكراً لأنك بيننا".

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ومن جهة أخرى هنأت أحلام الفنان السعودي القدير محمد عبده، بعيد ميلاده الـ71، قائلةً: "كل عام وأنت تاج الفن يا بونوره يا فنان العرب، يا سهم الحب ومشاعره، يا عطاء بلا حدود للفن، يا مدرسة لن تنضب أبدا، يا هرم من أهرامات الأغنية العربية بلا منافس تغرد منفردا، تعلمت منك الكثير وسنتعلم منك وما زلت الرقم الصعب".

وأضافت: "مصر تفخر بأم كلثوم ونحن نفخر بمحمد عبده".

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