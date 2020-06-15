تعرف علي ما فعله عادل إمام وأحمد زكي في حفل زفاف حكيم

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر حمل لقطات من حفل زفاف الفنان حكيم، الذي أقيم في التسعينيات من القرن الماضي.

وظهر في الفيديو العديد من مشاهير الفن في مصر في ذلك الوقت، في مقدمتهم "الزعيم" عادل إمام والفنانون الراحلون أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي وسامي العدل وهياتم وعامر منيب وحسن الأسمر، بالإضافة إلى الفنانين عزت العلايلي ومدحت صالح ومحمد السبكي وعماد رشاد وخالد عجاج ومصطفى متولي وأحمد ماهر ومحمد رياض وصابرين وأحمد عدوية وممدوح وافي وهشام عباس وشريف منير وغيرهم الكثير من النجوم.

واعتبر عدد كبير من النقاد حفل زفاف حكيم في ذلك الوقت أكبر تجمع فني شهده الوسط خاصة بعد ظهرو عادل إمام الذي كان معروفاً بقلة ظهوره في مثل تلك المناسبات، بالإضافة إلى النجم الراحل أحمد زكي الذي كان حضوره للحفل من النوادر التي ظهر فيها في مناسبة مشابهة.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

الكشف عن حقيقة اعتزال عادل إمام

تفاصيل مكالمة عادل إمام لرجاء الجداوي للاطمئنان على صحتها