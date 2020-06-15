بسمة وهبة تكشف حقيقة هجومها على ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة حقيقة هجومها علي بعض الفنانين والمشاهير، من خلال حساب يحمل اسمها على "فيسبوك" وآخرها التنمر على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري.

وأعلنت أن هناك من ينتحل اسمها عبر حساب وهمي لا تعرف عنه شيئاً على "فيسبوك"، ويواظب على مهاجمة المشاهير والتنمر عليهم.

ووصفت بسمة وهبة منتحلي اسمها للتنمر على الآخرين وتناول الحياة الشخصية للمشاهير بأنهم "أهل شر" يعانون من "مرض خطير".

وكتبت: "فيه مرض خطير منتشر جداً اليومين دول خدوا بالكم.. أنا مش عارفة أهل الشر اللي مرة يتنمروا ومرة يعملوا صفحات باسمنا! إنتوا عاوزين إيه مننا بالظبط! مش فاهمة مين اللي من مصلحته ينتحل شخصيتي ويعمل (صفحة مزيفة) باسمي بتشتم ياسمين صبري وأبو هشيمه!!!!".

Advertisements

وأضافت قائلة: "أنا أول واحدة طلعت دافعت عنهم وكنت ضد التنمر عليهم! انتوا شكلكم شبكة موجهة علي الإعلام والفن عشان توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا! الواحد قِرف منكم خلاص.. بالعند فيكم أنا برضه ضد التنمر!".

قد يهمك ايضاً:

بسمة وهبة تنتقد فنانة تسببت في كارثة انتشار فيروس كورونا بين المشاهير

بسمة وهبة تدافع عن علاقات ياسمين صبري ودرّة