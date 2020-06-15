ابنة إلهام الفضالة تعرض زوجها للتنمر القاسي

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً لابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أحدث موجة من الجدل. وظهرت فيه وهي تجلس إلى جانب زوجها وهما يتراقصان بواسطة رأسيهما على أنغام أغنية خليجية رومنسية.

وتبين أن منى نشرت المقطع في وقت سابق على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" لمناسبة يوم ميلاد زوجها وأرفقته بالتعليق: "وبهاليوم نصفي الثاني ميلاده وكمل الـ30 وودع العشرينات وان شاء الله بداية خير عليك وربي يرزقك من أوسع أبوابه ربي يخليك لنا بو لوما ولا يحرمنا منك ولك طولت العمر يا الغالي وان شاءالله كل سنه نحتفل مع بعض". وتلقت الكثير من التعليقات المهنئة حيث تمنى لهما المتابعون حياة مديدة معاً.

وكتبت إحدى المتابعات: "يا حظها زوجها يحبها ويدلعها" وهو ما دفع منى إلى الرد: "قل أعوذ برب الفلق والحمدالله وعلى نياتكم ترزقون والله يرزقك حبيبتي بالأحسن".

وأثار هذا السخرية على الحسابات حيث رأى بعض المتابعين أن المتابعة كتبت ذلك على سبيل المزاح وأن منى اعتقدت أنها موضع حسد. كما تعرض الزوج للتنمر حيث أشار آخرون إلى أن حياة منى معه ليست مدعاة للغيرة. وجاء في التعليقات: " شعور داخلي إنها هي اللي كاتبة لنفسها" و" ينشرون حياتهم وخصوصياتهم ويخافون من العين؟" و" على إيش ياحظها؟" وحقق المقطع أكثر من 164 ألف مشاهدة.

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