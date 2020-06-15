بعد فيديو زوجها وابنها زوجة قصي خولي تتغزل بعامل التنظيفات

أثارت مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، ضجة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً. وهو ما جاء تعليقاً على صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وظهرت فيها وهي تقف أمام نافذة مكان إقامتها فيما ظهر في الجانب الآخر من الزجاج عامل التنظيفات وهو يقوم بعمله ولفت الأنظار بنظره إليها وابتسامه. وأعربت عن إعجابها بذلك من خلال التعليق حيث كتبت: "لم أشاهد قط في حياتي وجهاً مبتسماً غير جميل".

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات حيث رأى بعض المتابعين أنه لا يمكن الرجل ألا يتبسم عند مشاهدة وجهها الجميل وفي المقابل ذكرها آخرون بقضيتها مع زوجها.

ومما كتبوا: "انشاء الله ترجع الإبتسامة ويلم الشمل أنا شفت المكالمة تاع فارس وقصي والله بكيت لما سمعت كلمت بابا" و"ماهو لازم يبتسم عشان شايف واحدة قمر زيك".

ويشار إلى أن النجم خطف الأضواء في وقت سابق بفيديو نشره على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات وظهر فيه وهو يتحدث مع ابنه العميد وعلق:"يا روحي وضوء عيوني هالصوت. يا بابا. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري أنت. ويجمعني فيك عن قريب. الله يحمي أطفال العالم جميعاً".

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