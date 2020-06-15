أحلام تواسي حلا الترك بعد غياب والديها في مناسبة تخرجها

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الفنانة الشابة حلا الترك مناسبة احتفالها بيوم تخرجها من الثانوية. ونشرت صورة لها عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على "إنستغرام" مع التعليق: "فخورة فيج بنتي الغالية ومبروك التخرج ويا رب أيامك نجاح وصحة وسعادة".

ونشرت حلا التعليق مع الرد: "مشكورة ماما أحلام طول عمرك إنت معاي وتساعديني في كل شي ما بنسى فضلك علي طول حياتي".

وأعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات نشر الصورة، ما أثار موجة واسعة من التعليقات حيث رأى الكثيرون في هذا مواساة للنجمة التي احتفلت بالمناسبة بعيداً عن والدتها منى السابر ووالدها المنتج محمد الترك.

واللافت أن الأخيرة لم تولِ الموضوع أي أهمية ولم تعلق على تخرج ابنتها على حساباتها على المواقع. وفي المقابل وجه الترك من خلال حسابه على "إنستغرام" رسالة إلى حلا كتب فيها: ""ابنتي الغالية، ألف مبروك تخرجك أميرتي الصغيرة مهما كبرتي ستبقين طفلتي الصغيرة. أعتذر لأنني لم أكن قادراً على تواجدي معك بهذه اللحظة ولكن قدر الله وما شاء فعل هذا أقل شي يمكن أن نعبر عن حبنا لك به يا جميلتي الصغيرة. مبروك يا روح قلب بابا يا ابنتي الغالية حلى النجاح الباهر والتفوق الرائع. ألف ألف ألف مبروك أشرقت قلوبنا بنجاحك الباهر وأضأت أيامنا بالفرحة ونتمنى من الله أن يدوم نجاحك للأبد وأن تدوم أنوارك مضيئة باستمرار نجاحاً في الحياة وفي الدراسة وبارك الله فيك وفي نجاحك ألف مبروك النجاح ابنتي حلاوي". وردت عليه بالتعليق: "الله لا يحرمنا منك".

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