بدرية طلبة تكشف عن مهنتها السابقة قبل دخولها عالم الفن

كشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة، سر تألقها في الدور الذي لعبته بمسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، قائلة: "المخرج محمد سامي صاحب الفضل في إني أظهر بالشكل ده، كان بيعاملني معاملة طلابي وتلاميذي أوي، كإني رايحة امتحان مش رايحة أمثل".

وأضافت: "كان كل هدف محمد سامي إن النتيجة تطلع حلوة، وعلشان هو المؤلف فحاسس بكل كلمة هو كاتبها في السيناريو"، قائلة: "كان نفسي الناس تشوفني في حاجة مختلفة، مكنتش خايفة من الانتقادات لدوري كراقصة في المسلسل، والناس كانوا في الشارع بيقولولي يا عظيمة ويا ستهم، زي ما كان بيقتالي في المسلسل".

وعن تعاونها مع الفنان محمد رمضان، قالت: "مش أول مرة أتعاون معاه، بس إحنا متقابلناش في البرنس في ولا مشهد، ولكن من بدايته الفنية وأنا معاه"، موضحة: "مش أول مرة أعمل دور راقصة، أنا عملت الدور ده كتير أوي، ومفيش ولا مرة حد انتقدني أو راقصات انتقدوني، لإني كنت بقدمه كوميدي فالناس مكنتش بتضايق، وفي البرنس دي أول مرة أعمله جد"، قائلة: "لو مكنتش دخلت الفن، كنت هفضل مُدرسة زي ما أنا، أنا اشتغلت في التدريس 4 سنوات، وفي طلاب كتير على تواصل معايا، بس ما شاء الله بقوا رجالة وبنات كبار".

يذكر أن بدرية طلبة ظهرت أيضًا في رمضان الماضي، ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، وتفاعل الجمهور مع حلقتها بسبب تقبلها للمقلب بصدر رحب، حيث تتصدر "إفيهات" الفنانة بدرية طلبة مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تداولها بشكل واسع، كما أنها الأكثر تداولاً على تطبيق "تيك توك"، حيث يقوم رواده بنشر فيديوهات لهم وهم يقلدون مشاهد شهيرة لبدرية طلبة.

وتعد "أفيهات" بدرية طلبة بأعمالها الفنية المختلفة، ضمن المقولات الأكثر تداولاً واستخداماً بين الشباب، فضلاً عن كونها أصبحت مادة ثرية لمحبي التعليقات الساخرة، وعند دخولك لتطبيق "تيك توك" الشهير، وإنشاء حساب عليه، فإنك تلاحظ كثرة تقليد المتابعين لبدرية طلبة بمشاهدها المقتبسة من أدوار أدتها الفنانة المصرية بالأفلام والمسلسلات.

وتعتبر الفنانة المصرية واحدة من الفنانات اللاتي حققن نجاحاً كبيراً بأدوار ثانوية لما تتميز به من موهبة حقيقية وبساطة في الأداء وتقديمها للأدوار الكوميدية بخفة ظل جعلت الجمهور يتابعها بشكل كبير، ويحفظ مشاهدها عن ظهر قلب.

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