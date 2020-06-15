هنا الزاهد بإطلالة صيفية جريئة بالفستان القصير الكاشف

القاهرة – لايف ستايل
لفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد الأنظار بإطلالة صيفية أظهرتها من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وبدت فيها وهي ترتدي فستاناً قصيراً مكشوفاً عند الكتفين والصدر بنقشة الورود.
ورغم أن الكثير من المتابعين رأوا أن هذه الإطلالة جريئة جداً إلا أنها حصلت على أكثر من 513 ألف إعجاب في ساعات قليلة.
بدوره نشر زوجها الفنان أحمد فهمي على حسابه على التطبيق صورة التقطت لهما أثناء وجودهما في أحد المسابح. وفي التعليق عليها اكتفى بالإشارة إلى حساب هنا وعلقت الأخيرة: "كل عالمي".
كما نشر الفنان صورة أخرى له ظهر فيها وهو يمارس السباحة فيما تجلس والدته على أرضية خشبية على مقربة منه. ويشار إلى أن الفنانين يمضيان إجازة بحرية وهو ما يظهر من خلال الصور والفيديوهات التي ينشرانها على حسابيهما على تطبيق الصور والفيديوهات.
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