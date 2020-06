حفيدة رجاء الجداوي حزينة وتوجه لها رسالة مؤثرة

بمجرد أن أعلن الأطباء في مستشفى العزل الصحي الذي ترقد فيه الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي إيجابية مسحتها الثالثة، سارعت رضوي هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، بتوجيه رسالة مؤثرة لها تدعمها بها من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك".

قالت رضوى: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين وقابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفة وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك "I’m one of your biggest fans" وبعدين نزلت على ركبتها ليا وقالتلي "you should be very proud of your grandmother".

وتابعت قائلة: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني ماكونش فاخورة بيكي وإنك تكوني قدوتي قومي واجمدي وارجعي لأن لسة في كتير نفسي أتعلمه منك".

واختتمت رسالتها قائلة: "عمري ما هكون زيك عشان أنا قلتها قبل كده وبقولها تاني، اللي زيك ما يجيش مرتين.. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا إللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء".

وكان مصدر بنقابة المهن التمثيلية، قد أكد استمرار مرض الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الثالثة التي أثبتت إيجابية إصابتها، وهو ما يعنى استمرار خضوعها للعلاج حتى إشعار آخر.

