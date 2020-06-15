أسما شريف منير تكشف عن إنتحال شخصيتها وسبب الهجوم عليها

القاهرة – لايف ستايل
بعد أن تعرضت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير لهجوم حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تزوير إحدى الفتيات لرد تخيلي ونشره على لسانها، أكدت أنها فوجئت برسائل انتقاد حادة تلقتها من عدد كبير من الفتيات يتهمنها فيه بأنها لا تحترم معجبيها، بعد أن انتشرت رسمة لها في إحدى المجموعات النسائية عبر "فيسبوك"، مرفق معها رفضها لهذه الرسمة وامتعاضها منها.
ونفت أسما علمها بأي شيء يخص هذه الرسمة، مؤكدة أنها لا يمكن أن تعامل أي شخص بهذه الطريقة، وأن هذه ليست أخلاقها، لأنها تفرح بحب الناس وتحرص على نشر أي رسالة إيجابية أو رسمة تصل إليها.
أشارت إلى أنها تلقت رسالة من الفتاة التي نشرت الصورة، واعترفت لها بأنها تخيلت ردها ونشرته مع رسمتها، وأنها أوضحت هذا الأمر ولكن الفتيات في المجموعة لم يتفهمن الأمر جيدًا.
وخلال بث أسما للفيديو تعرضت للتنمر وهي تسجل فيديو نفي علاقتها بالرسالة المزورة بينها وبين الفتاة، فوجه لهاش أحد المتابعين رسالة قائلاً: "الفيديو كله مناخير" لترد عليه غاضبة: "ربنا اللي خلقني كده".
يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرًا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان
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