جيهان بوكرين تُطلق أغنيتها المُنفردة الجديدة "مدا بيّا"

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"الخليج 365" من بيروت: صدرت الأغنية الجديدة للمُغنّية والكاتبة والمُلحّنة جيهان بوكرين بعنوان "مدا بيّا" بالتعاون مع شركة "Universal Music MENA".

الأغنية تمزج بيننمطي الروك والـ"بوسا نوفا"، تحمل في كلماتها الكثير من معاني الحبّ ورسائل الأمل التي تُحاكي العالم بأسره كوننا نعيش اليوم التجارب نفسها ونُواجه الأزمات عينها.

يُذكر أنّ "مدا بيّا" وهي باللهجة المغربيّة وتعني "ماذا لو"، من كلمات جيهان بوكرين وأيّوب بلمُقدّم وألحان جيهان بوكرين. واللافت أنّ الأغنية قد كُتبت منذ ثماني أعوام، إلاّ أنّ كلماتها تعكس ما نعيشه اليوم أكثر من أيّ وقت مضى.

وعن هذا الإصدار ، قالت بوكرين:"أردتها أغنية مليئة بالفرح والحبّ والأمل، فأنا بطبعي إيجابيّة وترجمت ذلك من خلال معاني الأغنية. وتابعت:"بإختصار إخترت موضوعاً ينقل ما بداخلي وكيف أتمنّى أن أرى هذا العالم والتعايش فيه مع الآخرين بإحترام وقبول الإختلاف لأنّه ثروتنا". وختمت:" تخيّلت عالماً مثالياً مبنيّاً على الحريّة والكرامة على الرغم من الإختلاف الذي أعتبره أمراً صحياً وجميلاً ولا يجب أن نخجل به".

تجدر الإشارة أنّ "مدا بيّا" ستكون أيضاً ضمن ألبوم جيهان بوكرين المُتوقّع صدوره خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وقد صُوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال فترة الحجر الصحيّ من جرّاء فيروس كورونا، وهي من إخراج (Julien Foure (Free Monkez. يعتمد العمل المُصوّر على فكرة بسيطة وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات يظهر فيها عدد من الفنّانين والشخصيّات المعروفة في المغرب العربيّ وهم يُغنّون ويرقصون على أنغامها.



