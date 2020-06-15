تسجيل إذاعي نادر لأم كلثوم وهي تقرأ قصيدة ثورة الشك

"الخليج 365" من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل إذاعي نادر لأم كلثوم خلال فترة تحضيرها لأغنية "ثورة الشك" التي كتبها الأمير عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ولحنها رياض السنباطي، وغنتها أم كلثوم عام 1962.
خلال اللقاء طلب منها المذيع قراءة أبيات القصيدة، لتستغرب كوكب الشرق طلبه لأن الجمهور يريد أن يسمعها تغني، فراوغ محاورها بالقول أن خطابات الجمهور تؤكد تعطشهم لسماعها تتكلم.
فإستسلمت أم كلثوم لرغبته وحذرته ممازحة: "اللوم عليك لو معجبهمش"
وحول كيفية إختيارها لقصيدة ثورة الشك بالذات لغنائها، أجابت كوكب الشرق، بأن الأمير عبدالله أهداها ديوان شعر، فأعجبتها هذه القصيدة منه لأن كلماتها فيها معان جديدة وصادقة.
أما عن أكثر الأبيات التي أعجبتها فقالت: "يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولاً ولكني شقيت بحسن ظني".
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