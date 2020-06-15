داليا البحيري تنتظر نتيجة مسحتها بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة داليا البحيري عن إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا، بعد تأكيد نتيجة التحاليل إيجابيته للفيروس.

وقالت الممثلة المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك: "أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا اللي نزل انطلق واتفسَّح، وأنا والحمد لله راضية جداً بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يارب”.

وتابعت قائلة: "إحنا كلنا عملنا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".

وأضافت : "أنا بقول الكلام ده عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها".



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بدوره أعلن رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على الفيسبوك بالقول: "نتيجة التحليل إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء، حالتي كويسة جدا، دعواتكم ماكونش نقلت العدوى لمراتي والولاد، وأهم حاجة أسألكم الدعاء".

وتابع: "أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست عشان أي حد تعامل معايا أو أي حد من القريبين مني يعرف مش أكتر".

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